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В Житомире снова поступили сообщения о заминировании ТРЦ, неизвестные требовали выкуп

В Житомире снова поступили сообщения о заминировании ТРЦ, неизвестные требовали выкуп

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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В Житомире снова поступили сообщения о заминировании ТРЦ, неизвестные требовали выкуп

Уведомление о заминировании торговых центров поступило на электронную почту.

В воскресенье 20 ноября после 14:00 в полицию поступила информация о заминировании торгово-развлекательных центров в Житомире. Людей срочно эвакуировали. 

Об этом пишет Житомир.info.

В частности, людей эвакуировали из торгового центра на Житнем рынке, из "Олди" и "Глобала".

В ГУНП в Житомирской области сообщили, что информация о заминировании ТРЦ поступила на электронную почту, неизвестные потребовали выкупа.

"Сегодня около 14:00 поступило сообщение на электронные адреса многих государственных органов о заминировании торговых центров. В нем говорится, что все торговые центры заминированы, неизвестные требуют выкуп. Город, в котором заминированы ТЦ, не указан", — рассказала в комментарии Житомир.info спикер ГУНП Алла Ващенко.

Напомним, в Житомире после массированного ракетного удара РФ по критической инфраструктуре невозможно возобновить работу некоторых подстанций.

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Дата публикации
Просмотры
294
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