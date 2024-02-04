В Житомире собака нашла человеческую концовку: в полиции рассказали жуткую историю

Полиция открыла уголовное производство предварительно по статье "преднамеренное убийство".
В Житомире собака обнаружила на территории гаражного кооператива человеческую конечность.
Об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.
"Сообщение о жуткой находке поступило в полицию утром 3 февраля. Директор гаражного кооператива в микрорайоне Крошни города Житомира рассказал, что, согласно записям камер видеонаблюдения, накануне ночью конечность принесла собака", — рассказали правоохранители.
В полиции добавляют, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Правоохранители задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли доказательства. Конечность была направлена для проведения соответствующих исследований.
В настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление происхождения находки и установление всех обстоятельств происшествия. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
"Призываем всех, кто владеет дополнительной информацией об обстоятельствах происшествия, обращаться в полицию по номеру 102 или лично в Житомирское районное управление полиции", — говорится в сообщении.
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