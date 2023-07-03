В Житомире спасли кота-пранкера, который год жил на вывеске магазина и не давал себя поймать (фото)

Однажды рыжего поймали, но он вернулся на вывеску.

В Житомире спасатели поймали рыжего кота, который год жил на вывеске магазина и не давал себя поймать.

Об этом говорится в репортаже "Общественного".

Кота горожане ловили в течение года. Когда он кричал, прохожие вызвали спасателей и зоозащитников, однако четвероногий постоянно от них скрывался. После отъезда служб он снова возвращался на свое место.

Житомиряне прозвали животное котом-пранкером. Чаще он гулял вывеской, спал на ней, а, проснувшись, громко кричал, привлекая к себе внимание.

Со временем к рыжему присоединились и другие кошки. Фото: "Общественное"

"Еще в прошлом году мы несколько раз вызывали и спасателей, и платную вышку с "люлькой", чтобы снять кота, но как только они приезжали и поднимали эту "люльку", кот убегал. То же самое было, когда мы с девушками поднимались вверх – пока мы шли туда, кот тоже сразу убегал", – рассказала директор магазина Светлана.

Все же однажды "пранкера" поймали. Вскоре он вернулся на вывеску. Фото: "Общественное"

Все же однажды "пранкера" поймали. Вскоре он вернулся на вывеску.

"Во вторник, 27 июня, я поехала ставить котоловку для рыжего. Я взяла сеточку и смазала паучами – влажным кошачьим кормом. Видимо, он был очень голоден, потому что отреагировал на них и стал просить у меня еду. Он потянулся, чтобы съесть., я его схватила за шкурки и затащила внутрь и запихнула в котоловку, – рассказала местная зоозащитница Людмила Охотникова.

Сейчас кот на наблюдении у ветеринара. Он ест и набирает вес, поскольку выглядит истощенным.

Напомним, удалось спасти и другого героя соцсетей. Боевой котик Шайба нашелся! Фото уже со своим пушистым собратом на руках выставил военнослужащий Александр.

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