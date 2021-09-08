В Житомире трагически погиб велосипедист из-за собственной неосмотрительности

Парень скончался на месте аварии.

На улице Трояновского в областном центре на проезжей части дороги было обнаружено травмированного парня. Он был без сознания.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что около 20:00 17-летний житель Житомира, двигаясь на велосипеде по проезжей части по спуску с моста, не справился с управлением, вовремя не остановил двухколесный и въехал в полуприцеп припаркованного грузовика.

Парень скончался на месте от полученных травм.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины.

Напомним, в Виннице 17-летний парень на отцовском Land Rover насмерть сбил 43-летнюю женщину.

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