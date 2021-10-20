В Житомире у нетрезвой матери на улице ночью забрали годовалого ребенка

Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В Житомире прохожие ночью заметили женщину, которая гуляла с ребенком в коляске и не обращала внимание на ее плач. Очевидцы вызвали полицию.
Об этом сообщает Житомир онлайн со ссылкой на ГУ Нацполиции области.
"В полицию поступило сообщение от прохожих, которые обратили внимание на плач ребенка на улице в поздний час, около 2:00 ночи. На их глазах малыш несколько раз чуть не выпал из своей коляски, пытаясь самостоятельно оттуда выбраться. Мать же не обращала никакого внимания на это", — сообщили в полиции.
Прибывшие на вызов, выяснили, что 34-летняя женщина находится в несколько неадекватном состоянии. Она призналась, что выпила несколько бутылок слабоалкогольного напитка.
Правоохранители забрали у женщины годовалого ребенка и доставили его в больницу. Оказалось, что дома с бабушкой находился еще один малолетний ребенок женщины.
На горе-мать составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Сейчас материалы направлены на рассмотрение суда. С семьей работают специалисты социальных служб.
Напомним, что в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание.