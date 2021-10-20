В Житомире у нетрезвой матери на улице ночью забрали годовалого ребенка

В Житомире у нетрезвой матери на улице ночью забрали годовалого ребенка

Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Житомире прохожие ночью заметили женщину, которая гуляла с ребенком в коляске и не обращала внимание на ее плач. Очевидцы вызвали полицию.

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Об этом сообщает Житомир онлайн со ссылкой на ГУ Нацполиции области.

"В полицию поступило сообщение от прохожих, которые обратили внимание на плач ребенка на улице в поздний час, около 2:00 ночи. На их глазах малыш несколько раз чуть не выпал из своей коляски, пытаясь самостоятельно оттуда выбраться. Мать же не обращала никакого внимания на это", — сообщили в полиции.

Прибывшие на вызов, выяснили, что 34-летняя женщина находится в несколько неадекватном состоянии. Она призналась, что выпила несколько бутылок слабоалкогольного напитка.

Правоохранители забрали у женщины годовалого ребенка и доставили его в больницу. Оказалось, что дома с бабушкой находился еще один малолетний ребенок женщины.

На горе-мать составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Сейчас материалы направлены на рассмотрение суда. С семьей работают специалисты социальных служб.

Напомним, что в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание.

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