В Житомире в реке нашли мертвого мужчину

В Житомире в реке нашли мертвого мужчину

Обстоятельства его смерти устанавливаются экспертами.

В Житомире в реке нашли мертвого мужчину и вытащили его из воды.

Об этом сообщает издание "Суббота" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

О погибшем 35-летнем местном жителе стало известно только сегодня, 12 января, хотя трагедия произошла еще в минувшие выходные.

"8 января около 15:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в реке Каменце тела человека. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции. Установлено, что погибший – 35-летний житомирянин", – рассказали в полиции.

Тело покойника было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина его смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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