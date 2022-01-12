Обстоятельства его смерти устанавливаются экспертами.
В Житомире в реке нашли мертвого мужчину и вытащили его из воды.
Об этом сообщает издание "Суббота" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
О погибшем 35-летнем местном жителе стало известно только сегодня, 12 января, хотя трагедия произошла еще в минувшие выходные.
"8 января около 15:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в реке Каменце тела человека. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции. Установлено, что погибший – 35-летний житомирянин", – рассказали в полиции.
Тело покойника было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина его смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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