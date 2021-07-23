В Житомире в тюрьме умер человек от травм и переломов: подозревают служебную халатность

Прокуратура открыла три уголовных дела.
В тюрьме №8 Житомира умер заключенный: прокуратура начала три уголовных производства.
Об этом сообщила пресс служба Офис генпрокурора.
По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ДКИС Украины" констатировал смерть заключенного. Поперерний диагноз — острая сердечная недостаточность. Впрочем, экспертиза установила другие причины, которые закончились летальным исходом.
"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок", — говорится в сообщении прокуратуры.
Правоохранители открыли три уголовных производства: нанесение тяжких телесных повреждений; ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками, а также служебная халатность со стороны сотрудников Житомирской учреждения исполнения наказаний. Материалы дел объединили в одно.
Досудебное расследование в нем проводить следственные территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком.
Как сообщалось, в СИЗО 13 апреля умер человек, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев". О смерти Виталия Рудзька сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.
Напомним, ночью в пятницу, 31 июля 2020, в поезде "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина только в трусах проник в купе, где ехала женщина вместе с сыном. Мужчина заблокировал двери, напал на женщину, избил ее и пытался ее изнасиловать.
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