В Житомире в тюрьме умер человек от травм и переломов: подозревают служебную халатность

В Житомире в тюрьме умер человек от травм и переломов: подозревают служебную халатность

Прокуратура открыла три уголовных дела.

В тюрьме №8 Житомира умер заключенный: прокуратура начала три уголовных производства.

Об этом сообщила пресс служба Офис генпрокурора.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ДКИС Украины" констатировал смерть заключенного. Поперерний диагноз — острая сердечная недостаточность. Впрочем, экспертиза установила другие причины, которые закончились летальным исходом.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок", — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители открыли три уголовных производства: нанесение тяжких телесных повреждений; ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками, а также служебная халатность со стороны сотрудников Житомирской учреждения исполнения наказаний. Материалы дел объединили в одно.

Досудебное расследование в нем проводить следственные территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком.

Как сообщалось, в СИЗО 13 апреля умер человек, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев". О смерти Виталия Рудзька сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.

Напомним, ночью в пятницу, 31 июля 2020, в поезде "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина только в трусах проник в купе, где ехала женщина вместе с сыном. Мужчина заблокировал двери, напал на женщину, избил ее и пытался ее изнасиловать.

[media type="video" id="387373291"

Новости Украины: почему столичный суд закрыл дело Анастасии Луговой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку