В Житомире водитель выехала на тротуар и сбила двух пешеходов (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Покровской, вблизи Сенного рынка в областном центре.

На место ДТП немедленно прибыли правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, 45-летняя местная жительница, осуществляя парковку на ул. Покровская, допустила выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили двое житомирян, 57-летний мужчина и 70-летняя женщина. Их доставили в больницу. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что в ДТП под Винницей трагически погибли супруги. А в селе Ставчане Черновицкой области в ночном ДТП погиб 20-летний местный житель, являвшийся пассажиром BMW.

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