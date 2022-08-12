В Житомире водитель выехала на тротуар и сбила двух пешеходов (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Покровской, вблизи Сенного рынка в областном центре.
На место ДТП немедленно прибыли правоохранители.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, 45-летняя местная жительница, осуществляя парковку на ул. Покровская, допустила выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов.
В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили двое житомирян, 57-летний мужчина и 70-летняя женщина. Их доставили в больницу. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что в ДТП под Винницей трагически погибли супруги. А в селе Ставчане Черновицкой области в ночном ДТП погиб 20-летний местный житель, являвшийся пассажиром BMW.
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