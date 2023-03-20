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В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: спасли молодую девушку с редкой группой крови

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1402
Время на прочтение
1 мин
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В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: спасли молодую девушку с редкой группой крови

Скриншот из видео Бориса Тодурова

Семья донора дала разрешение на трансплантацию.

В Житомире утром 20 марта впервые сделали трансплантацию сердца. Украинские врачи из Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.

Об этом сообщил директор института, кардиохирург Борис Тодуров на своей странице в Facebook.

Он выразил благодарность семье донора, которая дала разрешение на трансплантацию. Операцию провели в областной больнице.

"Только что сделали первую трансплантацию сердца в Житомире. Возвращаемся уставшие и счастливые. Совсем молодая девушка с редкой четвертой группой крови получила новое сердце. Спасибо всем, кто не спал этой ночью и вместе с нами спасал нашу пациентку", — отметил кардиохирург.

Напомним, что в Украине увеличилось количество трансплантаций. Все больше украинцев соглашаются на посмертное донорство. Прошедший год стал рекордным по количеству трансплантаций, пересадили 384 органа.

Согласие на посмертное донорство: В Украине выросло количество трансплантаций

Согласие на посмертное донорство: В Украине выросло количество трансплантаций

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Дата публикации
Просмотры
1402
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