В Житомире временно прекратят курсировать трамваи и троллейбусы: что известно

В городе проблемы с электроэнергией после атак РФ.

В Житомире до понедельника, 22 ноября, решили не запускать на маршруты электротранспорт. Причина такого решения – это нехватка электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Отмечается, что коммунальные автобусы продолжают замещать троллейбусные маршруты №2 и №3. "К сожалению, мощности запустить трамваи и троллейбусы пока нет", — отмечают в мэрии.

К слову, 18 ноября было приостановлено движение троллейбусов в Хмельницком. В мэрии подчеркивают, что коммунальные автобусы будут осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам города. Причины также в проблеме с электричеством.

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