В Житомире выяснение отношений между мужчинами закончилось смертью: полиция расследует убийство

Мужчины выпивали, а затем между ними возник конфликт.

Ночью 15 марта в Житомире у подъезда одной из многоэтажек обнаружили тело 34-летнего мужчины. Полицейские задержали причастного к его смерти.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

По предварительной информации, житомирянин пригласил в гости своего коллегу. Мужчины вместе употребляли спиртное. Между ними возникла ссора — сначала в квартире, а потом они вышли на улицу выяснять отношения они. У подъезда гость из них ударил своего знакомого в лицо. Тот не удержался на ногах и упал, ударившись головой.

"Поняв, что товарищ получил травму, мужчина пытался привести его в чувство и вызвал неотложную помощь. Однако 34-летний травмированный умер до прибытия медиков", — говорится в сообщении.



Следователи сообщили 36-летнему задержанному о подозрении в убийстве по неосторожности. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось, во Львове неизвестный с бритвой напал на студентку в туалете университета имени Ивана Франко. Угрожая опасной бритвой, он схватил девушку за шею и нанес ей телесные повреждения.

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