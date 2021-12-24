В Житомире за 3 дня жители палками сбили игрушки из главной елки и раскурочили фотозоны: городской голова

В Житомире за 3 дня жители палками сбили игрушки из главной елки и раскурочили фотозоны: городской голова

Мэр Житомира пожаловался на действия горожан.

В Житомире местные жители принялись уничтожать праздничные декорации в новогоднем городке.

На это пожаловался мэр Сергей Сухомлин, сообщает "Житомир Info".

По словам городского головы, через 3 дня житомиряне испортили две фотозоны на Михайловской и разбили новогодние украшения на главной елке.

"Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирян, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть. На следующую ночь у нас некоторые лица просто палками пытались сбить пули на елке: где-то десять избили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря) украли елку", — рассказал Житомирский городской голова.

Напомним, что в Ровенской области неизвестные вандалы разгромили надгробия на кладбище.

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