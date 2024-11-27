В Житомире задержаны организаторы теракта, совершенного по указу РФ: подробности

В Житомире 20 ноября произошел террористический акт – возле районного управления полиции было подорвано взрывное устройство. В результате взрыва один правоохранитель получил ранения. Совместными усилиями Национальной полиции и СБУ удалось задержать пятерых человек, организовавших и выполнивших это преступление по указаниям российских кураторов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что среди задержанных были четверо жителей Житомира, двое из которых — несовершеннолетние, а также 46-летний харьковчанин, имевший криминальное прошлое, в том числе за разбой, грабеж и изнасилование.

По информации стражей порядка, харьковчанин прибыл в Житомир за день до совершения преступления, где приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты для связи, которые он оставил в заранее выбранном месте. В подготовке взрывчатки участвовали юноши 15, 16, 18 и 20 лет из Житомира. Двое из них забрали переданные материалы, а еще два закупили необходимые химические вещества, гвозди и другие компоненты для изготовления взрывчатки. В съемной квартире они создали пробное устройство, опробовали его и сняли на видео для российских кураторов.

20 ноября злоумышленники установили видеокамеру возле полицейского управления, а затем оставили сумку со взрывчаткой, которую активировали дистанционно. 21 ноября украинские правоохранители провели спецоперацию, задержав подозреваемых, провели обыски и изъяли доказательства. Установлено, что преступники действовали по четким указаниям российских спецслужб.

По подозрению в террористическом акте им объявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, и суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители проверяют возможную причастность группы к другим преступлениям, совершенным по заказу российских спецслужб. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, армия РФ использует "Шахеды" для атак на Киев с целью истощать ПВО, и эти удары могут продолжаться до конца войны или пока не будут уничтожены производящие БПЛА заводы. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что атаки совершаются днем из-за облачной погоды, что затрудняет перехват без авиации.

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