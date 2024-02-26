В Житомире заключенный выманивал деньги у родственников украинских военных — СБУ

Служба безопасности разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, заключенный в Интернете находил людей, которые разыскивали своих близких – попавших в плен бойцов ВСУ или пропавших без вести во время боев на передовой. Затем фигурант звонил по телефону семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой.

Во время таких разговоров заключенный представлялся участником "поисковой группы" и хвастался "нужными" связями.

Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тыс. грн. Деньги перечисляли на банковские карты его сокамерников и сообщников "на свободе". Среди них были – его мать и гражданская жена.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тыс. грн из близких украинского воина, считающегося пропавшим без вести.

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и по месту жительства его подельников обнаружены несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование по привлечению к ответственности других соучастников преступления.



Напомним, украинец почти год воевал за Россию, но заблудился и попал в плен ВСУ – как его наказали.

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