В Житомире женщина выкопала на огороде вместо картофеля арсенал оружия времен Второй мировой войны – фото

Женщина копала картошку, а нашла на огороде оружие.
В Житомире местная жительница копала картофель и обнаружила на своем огороде целый арсенал оружия времен Второй мировой войны – более 80 минометных мин, 3 противотанковых и 8 гранат. На месте работали правоохранители и взрывотехники.
Об этом рассказала пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
Правоохранители 11 сентября получили сообщение от жительницы г. Житомира о том, что на приусадебном участке она обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС.
Правоохранители обнаружили в земле, неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, боеприпасы: 82 минометных мин 82 калибра, 3 противотанковых мин и 8 гранат.
Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники извлекут и уничтожат опасную находку.
Гражданам также напомнили, что в случае обнаружения подозрительных неизвестных предметов обязательно нужно обращаться в полицию или спасателей.
Напомним, женщине, которая противилась полицейской в Днепре, сообщили о подозрении.
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