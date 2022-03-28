На Житомирском направлении ВСУ продолжают контрнаступательные действия — Жирнов

Продвижение русских войск в направлении Броваров тоже успеха не дало.

На Житомирском направлении ВСУ продолжают контранступательные действия. Выбили врага из города Ирпень. Город Макаров продолжают контролировать наши Вооруженные силы.

Об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов в сводке за неделю, обнародованной вечером 28 марта.

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В Вышгородском направлении Вооруженные силы Украины не допустили продвижение войск в сторону Киева и устойчиво удерживают определенные рубежи.

Продвижение российских войск в направлении Броваров успеха не дало. Оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

За неделю ГСЧС:

166 взрывоопасных предметов обезвредили на 7,4 гектарах территорий.

С 28 марта:

начинают работать школы онлайн;

на карте в приложении "Киев цифровой" отмечено уже 1376 работающих предприятий.

Напомним, Россия продолжает наращивать свои войска возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

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