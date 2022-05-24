В Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях восстанавливают разрушенную инфраструктуру

В Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях восстанавливают разрушенную инфраструктуру

В громадах Житомирской области приступили к обследованию поврежденных в результате ракетных обстрелов жилых домов для их дальнейшего восстановления.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Житомирщина приводит в порядок разрушенную инфраструктуру", - сказал он.

Так, по словам Тимошенко, в селе Быстри Станишевской громады и в Малинской ТГ начато обследование поврежденных в результате ракетных обстрелов жилых домов, а в Черняхове взялись за замену окон. В Овручской территориальной громаде коммунальные службы вывозят остатки от завалов разрушенных домов.

"Продолжается разминирование в Народицкой территориальной громаде", - добавил Тимошенко.

Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются также на Сумщине, где сейчас обследуют разрушенные жилые дома и проводят работы по восстановлению доступа к помещениям, заблокированных обломками в результате вражеских ударов.

В Чернигове, по словам Тимошенко, выполняются ремонтные работы на дорогах, продолжается разминирование территории.

В пристоличном регионе усиленное количество аварийных бригад «Киевоблгаза» остается работать в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской громадах. Завершено обновление услуги распределения природного газа во всех 120 населенных пунктах Киевщины.

«По мере возвращения людей в свои дома, специалисты оперативно проводят обследование сетей и производят пуск газа. При необходимости выполняют ремонтные работы по внутридомовым газовым сетям», - уточнил Тимошенко.

Ранее заместитель руководителя ОП сообщил, что из резервного фонда Госбюджета выделен первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Житомирщины.

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