В Житомирской области 15-летний парень пытался распилить запал гранаты: подросток оказался в больнице

В Житомирской области травмировался 15-летний парень, нашедший в лесу запал гранаты.

Парень принес неизвестный металлический предмет из леса домой. Он решил его распилить электроинструментом. Впрочем, от детонации он получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Инцидент произошел в Чоповицкой громаде. Правоохранители обнаружили, что запал гранаты он нашел с помощью металлоискателя.

"Чтобы понять, что это за находка, юноша решил ее распилить ее электроинструментом. Такие неосторожные действия привели к детонации и разрыву подозрительного предмета и, соответственно, травмированию парня", — говорится в сообщении.

Скорую вызвал отец травмированного. Молодого человека госпитализировали в больницу с частичной травматической ампутацией пальца на руке и мелкими резаными ранами лица и тела. Сейчас его жизни ничего не угрожает, отмечают медики.

Полицейские-взрывотехники изъяли металлические частицы разорванной находки. По предварительным выводам, это мог быть запал к гранате времен Второй мировой войны. Следователи назначили необходимые экспертные исследования.

В полиции отмечают: неизвестных находок нельзя касаться, двигать или поднимать. Нести их домой и совершать любые манипуляции – это риск для здоровья и жизни. Об обнаружении таких предметов или веществ следует сообщать в специальные службы.

Как сообщалось, в Радомышльской громаде Житомирской области годовалая девочка получила телесные повреждения: играла с запалом ручной гранаты, которую родственник принес с поля. Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

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