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На Житомирщине 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу-любовницу
Парень зарезал свою вдвое старшую двоюродную тетю. По данным местных СМИ, он признался, что имел с ней интимные отношения.
В Житомирской области пьяный 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу.
Об этом передает пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.
По данным следствия, 19-летний житель Бердичева, находясь в съемной квартире своей родственницы, во время ссоры ударил женщину ножом в грудь. В это время молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара она умерла.
О совершенном подозреваемый сам сообщил в полицию.
Как уточняет местное издание «Суббота», со своей двоюродной тетей подозреваемый поддерживал сексуальные отношения. Ссора началась в спальне. Затем парень пошел на кухню, взял нож, и нанес один удар в грудь. По информации издания, у подозреваемого ранее были проблемы с алкогольной зависимостью и он лечился в прошлом году в стационаре наркологического отделения.
Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой