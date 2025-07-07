На Житомирщине 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу-любовницу

В Житомирской области 19-летний юноша убил тетю

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В Житомирской области пьяный 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу.

Об этом передает пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.

По данным следствия, 19-летний житель Бердичева, находясь в съемной квартире своей родственницы, во время ссоры ударил женщину ножом в грудь. В это время молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара она умерла.

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О совершенном подозреваемый сам сообщил в полицию.

Как уточняет местное издание «Суббота», со своей двоюродной тетей подозреваемый поддерживал сексуальные отношения. Ссора началась в спальне. Затем парень пошел на кухню, взял нож, и нанес один удар в грудь. По информации издания, у подозреваемого ранее были проблемы с алкогольной зависимостью и он лечился в прошлом году в стационаре наркологического отделения.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой

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