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В Житомирской области 55-летний водитель Mercedes сбил насмерть велосипедиста: фото

В Житомирской области 55-летний водитель Mercedes сбил насмерть велосипедиста: фото

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

От полученных травм 44-летний потерпевший скончался на месте аварии.

Сегодня, 17 ноября, около 05:50 час. утра на автодороге Киев-Чоп возле с. Наталовка Новоград-Волынского района Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб 44-летний велосипедист.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes, 55-летний житель г. Ровно, на автодороге Киев-Чоп вблизи с. Наталовка, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с велосипедистом, который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

В результате ДТП 44-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

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Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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