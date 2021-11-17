В Житомирской области 55-летний водитель Mercedes сбил насмерть велосипедиста: фото

От полученных травм 44-летний потерпевший скончался на месте аварии.

Сегодня, 17 ноября, около 05:50 час. утра на автодороге Киев-Чоп возле с. Наталовка Новоград-Волынского района Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб 44-летний велосипедист.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes, 55-летний житель г. Ровно, на автодороге Киев-Чоп вблизи с. Наталовка, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с велосипедистом, который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

В результате ДТП 44-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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