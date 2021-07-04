В Житомирской области агрессивная жена ножом зарезала своего на 10 лет младшего мужа: детали

В Житомирской области агрессивная жена ножом зарезала своего на 10 лет младшего мужа: детали

Женщина нанесла потерпевшему смертельные удары в грудь.

В Житомирской области 64-летняя женщина в результате конфликта ножом убила своего на 10 лет младшего мужа. В случае доказательства вины, гражданке грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Об этом сообщают в полиции Житомирской области.

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Правоохранители рассказали, что информацию об инциденте они получили от медиков, которые заявили о гибели от ножевого ранения 54-летнего жителя областного центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, трагедии предшествовал конфликт между супругами, а смертельную травму в грудь погибшему могла нанести жена. Известно, что пара вместе употребляла алкоголь в квартире, когда они и начали ссориться.

Во время общения с очевидцами и соседями полиция установила, что супруги и ранее конфликтовали, а женщина проявляла повышенную агрессию. Кроме того, полицейские задокументировали ее попытку уничтожить и скрыть определенные следы обстоятельств происшествия.

Следователи изъяли ряд вещественных доказательств, а женщину задержали. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства убийства, продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Черновицкой области пьяная дочь через словесную перепалку зарезала своего отца.

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