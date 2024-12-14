В Житомирской области арестовали и выставили на аукцион пять пар носков должника

Стартовая цена каждой новой пары составляет 20 гривен.
В Бердичеве Житомирской области Государственная исполнительная служба арестовала у должника пять пар носков и выставила их на аукцион.
На сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) указано, что стартовая цена – 100 грн. Торги пройдут 16 декабря.
В описании к лоту уточнили, что речь идет о 5 парах мужских носков с бирками, на которых содержится надпись "MaySocks Житомир".
Напомним, "Укрпочта" приняла решение выставить на продажу ряд подержанных и одновременно существенно проржавевших автомобилей.
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