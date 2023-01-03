Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен

В Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен

Решается вопрос о передаче арестованного имущества АРМА.

В Житомирской области прокуратура наложила арест на партию российских товаров для автомобилей стоимостью более 1,5 млн грн.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма, в нарушение требования постановления КМУ "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации" (от 09.04.2022), ввезла на территорию Украины для растаможки товары российского производства для автомобилей на сумму свыше 1,5 млн грн, отразив в официальных документах страну их происхождения – Китайскую Народную Республику.

В ходе обыска изъят товар, а также документы, подтверждающие его происхождение из страны-агрессора. На изъятые товары и документы наложен арест. Также решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве, в том числе о правомерности действий работников таможни, продолжается.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
116
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация