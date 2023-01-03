В Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен

В Житомирской области прокуратура наложила арест на партию российских товаров для автомобилей стоимостью более 1,5 млн грн.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма, в нарушение требования постановления КМУ "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации" (от 09.04.2022), ввезла на территорию Украины для растаможки товары российского производства для автомобилей на сумму свыше 1,5 млн грн, отразив в официальных документах страну их происхождения – Китайскую Народную Республику.

В ходе обыска изъят товар, а также документы, подтверждающие его происхождение из страны-агрессора. На изъятые товары и документы наложен арест. Также решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве, в том числе о правомерности действий работников таможни, продолжается.

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