В Житомирской области авто переехало 20-летнего парня, который лежал на дороге: юноша скончался

В Житомирской области авто переехало 20-летнего парня, который лежал на дороге: юноша скончался

Парень умер на месте аварии.

Ночью 11 сентября в поселке Народичи Житомирской области водитель легковушки переехал 20-летнего парня, который лежал на дороге. Вследствие травм молодой человек скончался.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Master, 47-летний житель Народицкой общины, двигаясь по улице Свято-Николаевской в поселке, совершил наезд на 20-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части", — говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте аварии.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства события и начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, в Сумской области в результате ДТП пострадали трое детей. Все их с травмами госпитализировали.

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