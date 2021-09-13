В Житомирской области авто переехало 20-летнего парня, который лежал на дороге: юноша скончался

Парень умер на месте аварии.
Ночью 11 сентября в поселке Народичи Житомирской области водитель легковушки переехал 20-летнего парня, который лежал на дороге. Вследствие травм молодой человек скончался.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault Master, 47-летний житель Народицкой общины, двигаясь по улице Свято-Николаевской в поселке, совершил наезд на 20-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части", — говорится в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте аварии.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства события и начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Напомним, в Сумской области в результате ДТП пострадали трое детей. Все их с травмами госпитализировали.