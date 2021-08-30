В Житомирской области авто влетело в колесоотбойник: погиб пассажир

У водителя зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

В ночь на понедельник, 30 августа в Коростышеве произошла смертельная авария: Volkswagen въехал в колесоотбойник.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель иномарки ехал в направлении Киева, но не справился с управлением и влетел в колесоотбойник. В результате ДТП 38-летний пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

По результатам медицинского обследования у водителя зафиксировано состояние алкогольного опьянения — 2,6 промилле. Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Информатор

Как сообщалось, на трассе у Винницы столкнулись грузовик и легковушка. Предварительно известно, что авто, за рулем которого была женщина, выехал на встречную. Удар был такой силы, что легковушка загорелась, кермувальниця погибла на месте.

Новости Украины: в Винницкой области произошли две смертельные аварии

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