В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего тренерский состав и руководство футбольного клуба "Ужгород". Команда направлялась на матч Второй лиги с ФК "Полесье-2". По предварительным данным, авария произошла примерно за сто километров до Житомира, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Ужгород".

Среди пострадавших главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский и врач Владимир Червиняк. Всех их доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Также в результате ДТП получили травмы меньшей тяжести физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор клуба Феликс Ардельянов. Их травмы оказались незначительными.

ДТП/ФК "Ужгород"

В клубе также отметили, что микроавтобус, в котором ехала команда сильно пострадал в аварии. Восстановить транспорт, вероятно, не получится. Несмотря на это, команда получила серьезный психологический удар перед матчем, но после проведения следственных действий решила продолжить подготовку к игре. Футболисты "Ужгорода" в ограниченном составе уехали на вечернюю тренировку, чтобы, несмотря на все трудности, продемонстрировать свою готовность к матчу и боевой дух.

ДТП/ФК "Ужгород"

Руководство клуба подчеркнуло, что несмотря на полученные травмы и повреждения, команда продолжает готовиться к матчу. Матч из ФК "Полесье-2" запланирован на сегодняшний день, и "Ужгород" готов выйти на поле, чтобы защитить свою честь и показать свою силу духа.

Напомним, бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, ныне работающий в "Зените" и не комментирующий российское военное вторжение в Украину, попал в ДТП по дороге на тренировку санкт-петербургской команды.

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