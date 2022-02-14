В Житомирской области автомобиль упал в пруд и опрокинулся: двое пассажиров погибли

За рулем находилась нетрезвая водитель.
В селе Большая Волица произошло дорожно-транспортное происшествие. Погибли двое пассажиров слетевшего в ставок автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Водитель автомобиля "Опель", двигаясь по улице села, не справилась с управлением, слетела в пруд. Автомобиль опрокинулся. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель доставлена в больницу.
При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя. (1,5 промилле).
Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в Одесской области внедорожник сбил маму с младенцем в коляске. Ребенок получил серьезные травмы.
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