В Житомирской области автомобиль упал в пруд и опрокинулся: двое пассажиров погибли

В Житомирской области автомобиль упал в пруд и опрокинулся: двое пассажиров погибли

За рулем находилась нетрезвая водитель.

В селе Большая Волица произошло дорожно-транспортное происшествие. Погибли двое пассажиров слетевшего в ставок автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Водитель автомобиля "Опель", двигаясь по улице села, не справилась с управлением, слетела в пруд. Автомобиль опрокинулся. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель доставлена в больницу.

При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя. (1,5 промилле).

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Пятеро человек погибли во время ДТП на трассе "Киев-Одесса" | Новости Украины

Ранее стало известно, что в Одесской области внедорожник сбил маму с младенцем в коляске. Ребенок получил серьезные травмы.

Читайте также: