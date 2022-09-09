В Житомирской области автомобиль упал в водоем: 1,5-летний ребенок в реанимации (фото)

В селе Левко Глубочицкой общины Ford съехал с дороги, опрокинулся и упал в водоем.

После аварии 1,5-летний мальчик попал в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Ford, 36-летняя местная жительница, двигаясь по улице, не справилась с управлением и съехала с дороги, поэтому автомобиль перевернулся и упал в водоем. Прохожие помогли водители и пассажиру автомобиля, ее 1,5-летнему сыну, выбраться из транспортного средства. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативные группы Житомирского РУП.

В настоящее время продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее стало известно, что в Одесской области на трассе в ДТП погиб отец и его малолетний сын.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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