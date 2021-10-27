В Житомирской области десять вагонов поезда сошли с рельсов: "Укрзализныця" предупредила о задержках

В "Укрзализныце" сообщили о задержке одного из поездов из-за аварии.
В Житомирской области сошли с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда. В связи с этим один из пассажирских поездов курсирует с опозданием.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Известно, что грузовые вагоны сошли с рельсов 27 октября у поселка Чернорудка. В результате нарушены габариты двух путей.
В связи с инцидентом поезд №764 "Одесса-Киев" курсирует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Рейс задерживается примерно на 4 часа. О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно.
На место выехали восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии и возобновления путей. Комиссия "Укрзализныци" выясняет причины инцидента.
Напомним, 26 августа недалеко от Львова на промежуточной железнодорожной станции "Глинна-Навария" сошли с пути 18 вагонов грузового поезда, который перевозил щебень. Всего в составе поезда – 48 вагонов.