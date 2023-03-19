В Житомирской области дочь убила мать и даже не помнит за что

В Житомирской области женщина убила родную мать. Она лишена свободы сроком на 9 лет.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

"Трагическое событие произошло в одном из сел Коростенского района. 49-летняя обвиняемая проживала в одном доме с родной матерью и своим сожителем. Обе злоупотребляли алкоголем. В день убийства дочь, не помня причину, поссорилась с 79-летней матерью. Разозлившись на пожилую женщину, схватила кухонный нож и топор и нанесла ей многочисленные жестокие удары. От полученных ранений потерпевшая умерла", — говорится в сообщении.

Вину в суде обвиняемая не признала и пыталась изложить свою версию. Однако суд назначил реальное наказание.

Напомним, во Львовской области сын безжалостно убил родную мать.

Жительнице Николаевской области, зарезавшей односельчанина, избрали меру пресечения | Новости Украины

Читайте также: