В Житомирской области двое мужчин подожгли дом полицейского после задержания за пьяное вождение

Преступники облили дом воспламеняющейся жидкостью и подожгли его, зная, что внутри находятся жена правоохранителя, его 1,8-летняя дочь и тесть.

В городе Олевск Житомирской области в ночь на 14 февраля произошла попытка поджога жилого дома, в котором проживает местный полицейский с семьей. В результате пожара никто не пострадал, однако огонь частично повредил здание.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

В Житомирской области двое мужчин подожгли дом полицейского.

Как установили правоохранители, за несколько часов до инцидента патрульные остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время общения с полицейскими он и его 34-летний пассажир вели себя агрессивно и открыто угрожали местным милициям. Водитель получил протокол за управление в нетрезвом состоянии (ст. 130 КУоАП).

После инцидента мужчины купили дизельное топливо и бензин на местной АЗС и отправились в дом полицейского. Они облили дом воспламеняющейся жидкостью и подожгли его, зная, что внутри находятся жена правоохранителя, его 1,8-летняя дочь и тесть.

Злоумышленников оперативно задержали. Им грозит уголовная ответственность за умышленный поджог и покушение на убийство. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех агентов РФ, готовивших теракт в центре Николаева 14 февраля 2025 года по заказу российских спецслужб.