В Житомирской области двое парней похитили автомобиль из чужого гаража и перевернулись в кювете

В Житомирской области двое парней похитили автомобиль из чужого гаража и перевернулись в кювете

Владелец машины оставил ключи внутри машины.

В полицию Овруча обратился мужчина заявил, что похитили его автомобиль. По его словам, об исчезновении "ВАЗа" он узнал от знакомых, которые ночью видели разбитый автомобиль в кювете.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"В отдел полиции №1 (г..Овруч) Коростенского РУ поступило сообщение от 50-летнего жителя местной общины о незаконном завладении его транспортным средством. Полицейские собрали свидетельства причастности к событию двух овручан. Сейчас они дают показания следователям", — говорится в сообщении.

Владелец машины оставил ключи внутри и двери помещения не закрыл.

"Двое парней в возрасте 25 и 16 лет, признали свою причастность к произошедшему и объяснили, что угнали чужое авто покататься на спор. Однако далеко уехать не удалось: из-за неумелого управления транспортным средством оказались в кювете", — говорится в сообщении.

Известно, что старший из них уже был ранее судимым за аналогичное преступление и сейчас находится в качестве обвиняемого другого уголовно наказуемое деяние. К тому же медицинское обследование показало, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Напомним, в городе Черноморске (Одесская область) 17-летний водитель за рулем красного джипа влетел в 6 припаркованных автомобилей.

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