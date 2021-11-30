В Житомирской области "ГАЗ" сбил велосипедистку, а затем на нее наехала легковушка

В Житомирской области "ГАЗ" сбил велосипедистку, а затем на нее наехала легковушка

Женщина оказалась в больнице.

В Новоград-Волынском районе "ГАЗ" сбил 72-летнюю велосипедистку, а потом на женщину еще наехал "ВАЗ". В настоящее время она находится в больнице.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Житомирской области.

Водитель, 56-летний житель пгт Емилькино, управляя автомобилем "ГАЗ", столкнулся с 72-летней велосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении.

А 48-летний житель с. Среды, управляя автомобилем "ВАЗ", наехал на женщину, оказавшуюся на проезжей части из-за ДТП. Пенсионерка получила травмы и была доставлена в реанимационное отделение Емильчинской больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Идет установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в Полтаве произошло ДТП с участием пешехода. Мальчик решил проскочить перед автомобилем, но водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

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