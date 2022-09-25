В Житомирской области грабитель убил супругов, замаскировав резню под семейную ссору

В Житомирской области полицейские за несколько часов раскрыли двойное убийство. Случайный гость нанес смертельные ранения местным супругам.

После этого попытался сымитировать трагедию из-за семейных разборок и забрал денежные сбережения. Причастного к двойному убийству оперативники уголовного розыска задержали на автовокзале в городе Житомире.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"В полицию поступило сообщение от жительницы поселка Народичей, которая зашла домой к своему 44-летнему сыну и застала мертвыми его и 47-летнюю невестку. Специалисты зафиксировали на телах погибших многочисленные колото-резаные раны. В руке у женщины был кухонный нож. Причину смерти обоих устанавливают судебно-медицинские эксперты", – говорится в сообщении.

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Через несколько часов оперативной работы причастного к двойному убийству мужчину полицейские задержали на автовокзале в областном центре.

"Это 31-летний житель поселка Народичей. О мужчине известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В преддверии нового злодеяния он вместе с погибшей женщиной находился на подработках в поселке, а впоследствии пришел к их дому на ужин. В разгаре внезапного конфликта с хозяевами он смертельно ранил обоих и, забрав семейные сбережения, скрылся. По месту жительства причастного и при нем правоохранители изъяли ряд доказательств", — добавили в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства двух человек из корыстных побуждений (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). После необходимых следственных мероприятий суд изберет мужчине меру пресечения.

Согласно действующему законодательству причастному к смерти гражданских супругов может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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