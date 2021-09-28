В Житомирской области грузовик переехал работника хозяйства: мужчина умер

Пострадавший получил смертельные травмы.
На территории фермерского хозяйства в с. Селянщине произошла трагедия. Водитель раздавил работника хозяйства.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Выяснилось, что водитель местного сельхозпредприятия, 61-летний местный житель, управляя грузовиком и выезжая с территории тракторного парка, наехал на работника хозяйства, который находился рядом.
71-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, что на трассе Одесса-Рени автомобиль Ford раздавил 60-летнего мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части.