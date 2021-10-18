В Житомирской области грузовик раздавил авто военного медика: в легковушке никто не выжил

В Житомирской области грузовик раздавил авто военного медика: в легковушке никто не выжил

Виталий Сень и его пассажирка погибли.

Смертельная авария на Житомирщине — погибли военный медик и его пассажирка.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Произошло это ночью, на автодороге Киев-Чоп. По данным следователей, «Ауди», которой руководил 60-летний медик, как раз выезжала с обочины на дорогу, как в авто врезался грузовик, ехавший в попутном направлении.

В полиции открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

В ветеранской союзе участников боевых действий Дубненщины уже сообщили имя погибшего: это военный медик Виталий Сень.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" в ДТП погибли военный медик и его пассажирка

А в Ивано-Франковской области мужчина на легковушке сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В селе Косино на Закарпатье в результате аварии погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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