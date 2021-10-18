В Житомирской области грузовик раздавил авто военного медика: в легковушке никто не выжил

Виталий Сень и его пассажирка погибли.
Смертельная авария на Житомирщине — погибли военный медик и его пассажирка.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Произошло это ночью, на автодороге Киев-Чоп. По данным следователей, «Ауди», которой руководил 60-летний медик, как раз выезжала с обочины на дорогу, как в авто врезался грузовик, ехавший в попутном направлении.
В полиции открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
В ветеранской союзе участников боевых действий Дубненщины уже сообщили имя погибшего: это военный медик Виталий Сень.
А в Ивано-Франковской области мужчина на легковушке сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В селе Косино на Закарпатье в результате аварии погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.