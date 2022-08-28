В Житомирской области из окна девятиэтажки выпал ребенок (видео)

В Коростене из окна девятиэтажки выпал ребенок. Событие произошло в обед.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и медики.

Об этом сообщил сайт Коростень.today со ссылкой на информацию очевидцев.

"Ребенок выпал с 9 этажа возле Государственной миграционной службы. Мальчику — три года. "Скорая" приехала через 6-7 минут после вызова", — рассказали изданию очевидцы.

Напомним, в Одессе ребенок покончил с собой, выпрыгнув из окна.

А в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.

Новости Украины: медики пытаются спасти девочку, которая выпала из окна 4 этажа в Николаевской области

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