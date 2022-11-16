В Житомирской области из-за ракетного удара 600 тыс. абонентов оказались без света

В настоящее время электроэнергию вернули 30% абонентов.

В Житомирской области из-за ракетных ударов россиян 15 сентября на объекты энергетической инфраструктуры без электричества осталось почти 600 тысяч абонентов. В настоящее время в области продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, за прошедший вечер и ночь благодаря усилиям энергетиков удалось возобновить энергоснабжение почти 30% отключенных вчера пользователей. Самая сложная ситуация в Емильчинском, Олевском и Лугинском общинах.

Утром Укрэнерго ввело аварийные ограничения на подключение абонентов.

Ракетная атака 15 ноября

После наибольшей атаки россиян в большинстве регионов возобновляют подачу электроснабжения. В ряде регионов отсутствует электроэнергия. В частности, Житомир был полностью обесточен, у горожан тоже нет воды.

Оккупанты нанесли накануне два ракетных удара по критической инфраструктуре областного центра. "Тревога" в регионе была объявлена в 14:22. Она продолжалась до 18:21.

Кроме того, в Житомирской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

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