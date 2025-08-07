В Житомирской области коровы испортили городской цветник: дедушку-хозяина накажут

В Малине составили протокол на хозяина скота, который испортил клумбы. Фото иллюстративное / © ТСН

В городе Малин Житомирской области на местного жителя составили протокол и планируют оштрафовать за то, что его коровы уничтожают городские цветники.

Об этом передает КП «Экоресурс».

Отмечается, что инспектор по благоустройству составил протокол на владельца скота, который без присмотра ходит по улицам города, объедая цветники, повреждая скверы и памятные места. Владельцу коров грозит штраф от 850 до 1750 гривен.

«Владелец животных не согласился с претензиями, однако теперь вопрос будет решаться в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Многие пользователи соцсетей призвали власти не наказывать строго дедушку, ведь он и так тяжело работает у скота.

А другие горожане жалуются, что не все так просто. На самом деле, у деда 16 коров и животные неоднократно без присмотра ходили по улицам города, утверждает Malyn.media.

На этот раз, по словам директора коммунального предприятия «Экоресурс» Вадима Сафрончука, речь шла о повреждении цветов и деревьев, высаженных семьями погибших защитников.

«Было обращение от семей Героев. Мы их опросили, установили владельца коров. Он три дня отсутствовал, но как только появился — наш инспектор по благоустройству составил на него административный протокол», — рассказал Сафрончук.

Теперь местные коммунальщики призывают дедушку сдать животных «на мясо».

Коровы на взорванной памятной аллее (фото: Нина Левочкина, malyn.media)

«Если случаи повторятся, будем фиксировать и составлять новые протоколы. Он сам признал, что это его скот. Говорит, что планирует сдать животных на бойню, но мы ему не очень-то верим», — добавил директор коммунального предприятия.

Ранее житель прифронтовой деревни на Днепропетровщине, которую РФ чуть ли не ежедневно атакует дронами и КАБами, рассказал, что не уезжает, потому что некуда девать своих коров.