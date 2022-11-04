В Житомирской области легковой автомобиль насмерть сбил супругов (фото)

В Житомирской области трагически погибли супруги – их сбил автомобиль.
На трассе Киев – Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате наезда автомобилем от полученных травм погибли супруги.
Об этом сегодня, 4 ноября, сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
"Водитель автомобиля Opel Astra, 38-летний житель Киевской области, двигаясь по трассе в направлении Новоград-Волынского, совершил наезд на двух велосипедистов, переходивших проезжую часть", – говорится в сообщении.
В результате ДТП 41-летний мужчина и 38-летняя женщина - местные жители - от полученных травм погибли на месте.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование проводится по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в Николаевской области в ДТП погибла семья.
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