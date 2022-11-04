В Житомирской области легковой автомобиль насмерть сбил супругов (фото)

В Житомирской области трагически погибли супруги – их сбил автомобиль.

На трассе Киев – Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате наезда автомобилем от полученных травм погибли супруги.

Об этом сегодня, 4 ноября, сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"Водитель автомобиля Opel Astra, 38-летний житель Киевской области, двигаясь по трассе в направлении Новоград-Волынского, совершил наезд на двух велосипедистов, переходивших проезжую часть", – говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В результате ДТП 41-летний мужчина и 38-летняя женщина - местные жители - от полученных травм погибли на месте.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование проводится по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Николаевской области в ДТП погибла семья.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

Читайте также: