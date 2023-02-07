В Житомирской области могут аварийно выключить свет: что произошло

В Житомирской области 7 февраля возникла угроза аварийных отключений света. Причина – увеличение морозов. Именно поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Жители Житомирщины! Снижение температуры приводит к перегрузке электрооборудования, что может повлечь за собой аварийные отключения ", — подчеркнул он.

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время энергетики применяют плановые отключения по графику "красного" сектора. Впрочем, в случае увеличения потребления может возникнуть необходимость применять все три сектора ограничений.

"Просим всех потребителей поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого необходимо максимально снизить потребление электроэнергии", — сказал Бунечко.

Напомним, 7 февраля в Одесской области свет у потребителей должен быть каждые 2 часа через 8 часов без электричества. Местные жители жалуются в Сети, что у многих электроэнергия отсутствует по 12-15 часов подряд. В ДТЭК Одесские электросети объясняют, что длительное отсутствие света связано с масштабной аварией на ключевой подстанции "Укрэнерго" в Одессе, произошедшей 4 февраля.

Читайте также: