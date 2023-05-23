В Житомирской области мужчина до смерти избил сожительницу: бил кулаками и стулом

В Житомирской области 42-летний мужчина под хмельком избил свою сожительницу. Он нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Женщина не выжила.

Об этом 22 мая сообщила Коростенская окружная прокуратура.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел в Коростенском районе в мае этого года. Вечером между парой возник бытовой семейный конфликт. 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения под влиянием негативных эмоций нанес удары кулаками и ногами по разным частям тела сожительницы. Кроме того, он даже ударил ее деревянным стулом. Женщина скончалась. В разгар она еще успела позвонить в полицию. Впрочем, работники райуправления нашли ее уже убитой.

"При процессуальном руководстве прокуроров Коростенской окружной прокуратуры сообщено о подозрении уроженцу республики Казахстан по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что сожители переехали и проживали как внутренне перемещенные из Донецкой области. Подозреваемый был задержан в тот же день. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, троим жителям Ужгорода, причастным к убийству двух студентов-индусов и нанесению тяжких телесных повреждений третьему, подтвердили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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