В Житомирской области мужчина дважды изнасиловал ребенка

Жителя Новограда-Волынского района осудили за изнасилование малолетней. Следующие 15 лет он будет отбывать в тюрьме.

Свою вину злоумышленник не признал.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"При публичном обвинении ювенальных прокуроров Новоград-Волынской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в изнасиловании малолетней, не достигшей 14-летнего возраста, независимо от ее согласия, совершенном повторно (ч. 6 ст. 152 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и взыскано 50 тысяч грн за причинение морального вреда", – говорится в сообщении.

"В ноябре 2020 года 32-летний житель Новоград-Волынского района пригласил потерпевшую к себе домой и предложил остаться на ночь, когда же он согласился, поздно вечером, воспользовавшись тем, что малолетний ребенок не сможет сопротивляться, а также из-за своего возраста мог не понимать значения своих действий, совершил преступление против половой свободы и неприкосновенности, утром совершив повторно", – информируют в прокуратуре.

Прокуроры предоставили суду безоговорочные доказательства, основанные на результатах проведенных экспертиз и полученных следствием показаниях, на основании которых суд вынес наказание.

Напомним, Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

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