В Житомирской области мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: педофила приговорили к 11 годам тюрьмы

В ходе судебных разбирательств мужчина вины своей не признал.

В Житомирской области мужчину за изнасилование 10-летней левочки отправили в тюрьму на 11 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, еще в июне прошлого года 23-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к девочке, с которой жил по соседству. Ей он сказал, что у реки ее ждет отчим и предложил провести до водоема. Выманив девочку из дома, мужчина напал на нее в безлюдном месте и изнасиловал.

Затем его задержали правоохранители и отправили под суд. В ходе разбирательств вины своей он не признал.

“При публичном обвинении ювенального прокурора Житомирской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Чудновского района в изнасиловании малолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Приговором Житомирского районного суда мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы”, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

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