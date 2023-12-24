В Житомирской области мужчина отказался от мобилизации из-за гибели брата-военного: суд его наказал

В Житомирской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за потери двоюродных братьев.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, житель Житомирщины в марте 2022 года был признан годным к службе в армии. В июне 2023 года он получил повестку и должен был прибыть в военкомат, однако уклонился.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что в тот день, когда он должен был прийти в ТЦК и СП, погиб его двоюродный брат-военный. Ранее скончался еще один его брат.

"Кроме того, он совершил ДТП и имеет много долгов, которые ему необходимо срочно отдавать. Просил учесть, что он оказывает посильную помощь ВСУ — помогает ремонтировать военную технику и не лишать его свободы", — говорится в свидетельстве подозреваемого.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах.

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