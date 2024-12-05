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В Житомирской области мужчина погиб под колесами собственного мотоблока

В Житомирской области мужчина погиб под колесами собственного мотоблока

На месте ДТП / Фото: Национальная полиция Украины

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

В селе Миролюбовцы произошло смертельное ДТП — погиб 61-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители установили, что мужчина, управляя мотоблоком, не справился с управлением во время разворота, не удержался на ногах и попал под колеса собственного транспорта.

От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

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