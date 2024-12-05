В Житомирской области мужчина погиб под колесами собственного мотоблока

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.
В селе Миролюбовцы произошло смертельное ДТП — погиб 61-летний мужчина.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Правоохранители установили, что мужчина, управляя мотоблоком, не справился с управлением во время разворота, не удержался на ногах и попал под колеса собственного транспорта.
От полученных травм он скончался на месте.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.
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