В Житомирской области мужчина повесил на дереве собаку соседей

За поступок злоумышленник будет отвечать перед законом.

К правоохранителям обратилась представительница зоозащитной организации и сообщила о гибели собаки в селе Буряковцы Пулинской громады. Все обстоятельства смертельного издевательства над животным были сняты подростками, которые живут неподалеку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что 52-летний житель села недалеко от своего дома жестоко избил, а затем подвесил на ветке дерева соседскую собаку. Труп животного с петлей на шее обнаружили неравнодушные односельчане. Эксперты установили, что причиной его гибели стала асфиксия путем удушения в сочетании с параличом нервной системы и дыхательного центра. Мужчина признал свою вину в содеянном и рассказал, что соседка попросила его вывести животное из села, поскольку мешало ей спокойно жить. Все дальнейшие действия были исключительно его инициативой", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животным) УК Украины. После проведения всех процессуальных действий обвинительный акт по согласованию с Коростышевской окружной прокуратурой был направлен в суд.

За совершенное деяние обвиняемому грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовой породы поводком по морде.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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