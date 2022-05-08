В Житомирской области мужчина решил "поселиться" в доме односельчанина: смотрел телевизор и употреблял спиртное

В Житомирской области мужчина решил "поселиться" в доме односельчанина: смотрел телевизор и употреблял спиртное

В Житомирской области правоохранители зарегистрировали необычное заявление: в селе Старая Чортория мужчина без разрешения "поселился" в доме односельчанина.

В отделение полиции в поселках Любар обратился 45-летний житель Старой Чортории. Он сообщил полицию о неправомерных действиях односельчанина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области.

По его словам, 6 мая его односельчанин без разрешения хозяина проник в дом. Более того, 35-летний житель села смотрел телевизор и употреблял спиртное. Ошеломленному хозяину сказал, что теперь будет жить у него.

Владельца подворья возмутило дерзость односельчанина. Он вытолкал незваного гостя и сообщил о происшествии в полицию. Участковые выяснили, что мужчина недавно уволился с мест лишения свободы.

"Заработка он себе не искал, а жилое состояние его дома желало лучшего. Поэтому, очевидно, таким способом мужчина решил изменить условия проживания за счет соседа", — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства по статье "нарушение неприкосновенности жилья". Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в Хмельницкой области священник не поддержал решение общины выйти из Московского патриархата. Он вынес из храма всю церковную утварь. В храме не осталось ничего: голые стены, пол, образов, подсвечников и т.д.

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