В Житомирской области мужчина решил "поселиться" в доме односельчанина: смотрел телевизор и употреблял спиртное

В Житомирской области правоохранители зарегистрировали необычное заявление: в селе Старая Чортория мужчина без разрешения "поселился" в доме односельчанина.
В отделение полиции в поселках Любар обратился 45-летний житель Старой Чортории. Он сообщил полицию о неправомерных действиях односельчанина.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области.
По его словам, 6 мая его односельчанин без разрешения хозяина проник в дом. Более того, 35-летний житель села смотрел телевизор и употреблял спиртное. Ошеломленному хозяину сказал, что теперь будет жить у него.
Владельца подворья возмутило дерзость односельчанина. Он вытолкал незваного гостя и сообщил о происшествии в полицию. Участковые выяснили, что мужчина недавно уволился с мест лишения свободы.
"Заработка он себе не искал, а жилое состояние его дома желало лучшего. Поэтому, очевидно, таким способом мужчина решил изменить условия проживания за счет соседа", — говорится в сообщении.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства по статье "нарушение неприкосновенности жилья". Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
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