В Житомирской области мужчина совершил развратные действия в отношении трехлетней девочки: его осудили

В Житомирской области 48-летний мужчина совершил развратные действия в отношении трехлетней девочки.

По обвинению Коростышевской прокуратуры суд вынес распутнику приговор. Его приговорили к шести годам заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Ювенальные прокуроры в суде доказали, что особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности в декабре прошлого года совершил 48-летний житель Житомирского района, родственник потерпевшей.

Семья трехлетней девочки собрала родных по случаю ее дня рождения. Во время празднования гости вышли из дома на улицу. Негодяй, воспользовавшись отсутствием очевидцев, совершил в отношении девочки развратные действия. После совершенного он поспешил уехать из поселка, но впоследствии вернулся. Его задержали.

Отмечается, что прокуроры предоставили суду достаточно собранных доказательств, показаний очевидцев и результаты психиатрической и ДНК-экспертиз. Именно поэтому злоумышленник был вынесен реальным наказанием.

Как сообщалось, Ровенский городской суд назначил 11 лет заключения 22-летнему парню, изнасиловавшему школьницу. Возраст потерпевшей неизвестен. У школы №27 злоумышленник подошел к школьнице, представился новым учителем физкультуры и попросил помочь ему найти потерянные ключи, которые он якобы потерял на заднем дворе школы.

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