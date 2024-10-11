В Житомирской области мужчина сжег свою тещу в доме: кадры с места трагедии

Женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

В Житомирской области задержан 66-летний мужчина, который поджег дом с собственной тещей.

Об этом сообщили в полиции региона.

Предварительно установлено, что мужчина зашел в дом тещи с канистрой с горючим. Он вылил воспламеняющуюся жидкость в нескольких комнатах и поджег.

Пожар заметили соседи и родственники женщины, они вызвали экстренные службы. Пенсионерка из-за состояния здоровья не могла самостоятельно выйти из горящего дома. Ее с ожогами немедленно госпитализировали, однако через несколько часов потерпевшая скончалась.

Фото: ГУНП в Житомирской области

Следователи Житомирского райуправления полиции задержали причастного в процессуальном порядке. Он признал свою вину, но причины поступка не объяснил.

В настоящее время ему инкриминировано совершение умышленного убийства с особой жестокостью. Согласно действующему законодательству за такое деяние предусмотрено заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде на Харьковщине, еще два человека имеют ожоги.

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